Moral veren galibiyet

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligde kötü gidişe ve galibiyet hasretine Şanlıurfaspor’u 5-1 gibi farklı skorla yenerek son verdi. Kırmızı Siyahlı takım rakibi önünde ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci yarının hemen başında yediği golle strese girsede hemen ardından gelen goller ile maçı farklı kazanmayı başardı.

Ligde son iki maçıda iki yedek futbolcu ile çıkan kırmızı siyahlı takım Urfa karşısında dört yedek isim ile çıktı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Urfa karşısına hücum ağırlıklı bir kadro ile çıktı ve üç kanat oyuncunu sahaya sürdü.

İlk dakikalardan itibaren etkili olan Çorum FK 12. dakikada Sinan ile öne geçtiği maçın sonraki bölümünde özellikle orta sahada basit top kayıpları yaptı. Bir pozisyonda rakib savunma oyuncusu 60 metre top sürerek kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. İlk yarının son dakikalarında Umut ile farkı ikiye çıkaran kırmızı siyahlı takım biraz olsun rahatladı.

İkinci yarının hemen başında direk korner atışından yenilen golle biran strese giren kırmızı siyahlı takım hemen ardından Enes’in kendi kalesine attığı golle skoru 3-1 yaptı ve yine rahatladı. Sonraki bölümde ise açık oynayan rakibi önünde istediği boş alanları bulan Çorum FK Sinan’ın ayağından iki gol daha buldu. Son bölümde ise boş alanları iyi değerlendiremeyen Çorum FK sahadan 5-1 galip ayrılarak hem kötü gidişe hemde galibiyet hasretine son verdi.