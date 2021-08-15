HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da moraller yerinde. Yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabını Abant’ta sürdüren Çorum FK dünü yine çift antrenmanla geçirdi.

Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde kırmızı siyahlı takım sabah ayak tenisi ve teknik geliştirmeye yönelik çalışma yaparken akşam ise taktik çalışma yaptılar.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Berkay, Kıvanç ve Emre fizyoterapist yönetiminde takımdan ayrı özel bir programda antrenman yaptılar. Sabah çalışmasında ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Son bölümde ise topla teknik geliştirmeye yönelik bir program uygulandı.

Kırmızı Siyahlı takım akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından dar alanda pas ve daha sonra yarı sahada taktik çalışma yaptı. Teknik Direktör Aykan Atik önceki gün oynanan antrenman maçında Derince Belediyespor karşısında gördüğü eksikleri ve hataları gidermeye yönelik özel bir çalışma yaptırdı. Çorum FK Derince Belediyespor ile oynadığı antrenman maçını Seçkin ve Mehmet Gürkan’ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla ile sürdürecek.