Moralli başladılar

HARUN AKKAYA

Ligde son üç maçını kaybettikten sonra çıktığı Gümüşhane deplasmanından 4-1 galibiyetle dönerek kötü gidişe son veren Çorum FK bir günlük iznin ardından hafta sonunda evinde oynayacağı Sancaktepe maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takım dünki haftanın ilk çalışmasını iki grup halinde yaptı.

Öğlen saatlerinde yapılan çalışmaya izinli olan Mert Ilıman, Murat Cömert, Şaban Genişyürek, Oktay ve Fatih Şerifoğlu katılmadı. Bu futbolcular akşam saatlerinde tesisde antrenmanı birlikte yaptılar. Üst adelesinde zorlanma olduğu için Muhammed Rıdvan takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken Murathan Buruş ise bileğindeki sakatlık nedeni ile Ankara’da muayene olmaya gitti. On gündür dizlerindeki sakatlık nedeni ile özel program dahilinde çalışan kaleci Deniz ise dünden itibaren normal kaleci çalışmalarına başladı.

Gümüşhane deplasmanında alınan galibiyetin verdiği moralle kırmızı siyahlı takımın antrenmanında yüzlerin güldüğü gözlendi. Toplu olarak yapılan ısınma koşusunun ardından dar alanda pas ve son bölümde ise taktik çalışma ile haftanın ilk antrenmanını tamamlayan kırmızı siyahlı zorlu Sancaktepe hazırlığını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.