Moralli çalışma

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK cumartesi günü İnegölspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım önceki gün tesis sahasının suyla kaplı olması nedeni ile hafif bir çalışma ile günü tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmasına sakatlığı bulunan Muhsin ile Trabzon maçında sakatlanan Sefa takımdan ayrı olarak tesisde özel çalışma yaptı.

Halil İbrahim’in de takımdan ayrı olarak düz koşu yaptığı antrenmana diğer tüm futbolcular katıldılar. Kırmızı Siyahlı takımda önceki akşamBelediye Başkanı’nın ziyareti ve destek açıklamaları ile morallerin düzeldiği gözlendi.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman gruplar halinde yapılan sürat çalışması ile başladı. Tempolu geçen bu çalışmanın ardından ise İnegölspor maçının taktik çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe taktiksel uyarılarda bulundu.

Çorum FK İnegölspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışla ile tamamlayacak ve yarın sabah İnegöl’e hareket edecek.