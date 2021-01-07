Moralli çalıştılar

Çorum FK pazar günü Sancaktepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün İstanbul’da yaptığı antrenmanla başladı.

Çarşamba günü Sarıyer ile oynadığı maçın ardından Sancaktepe’de kalacağı otele geçen kırmızı siyahlılar dün öğlen saatlerinde otelin sentetik çim sahasında teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde çalıştı.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda tüm takım kısa süreli bir koşu ve ardından dinlenme yürüyüşü ile günü tamamladı. Kırmızı Siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Çorum FK Sancaktepe maçının hazırlıklarını bugün Pendikspor tesislerinde çim sahada yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.

Çorum FK İstanbul’da son çalışmasını cumartesi günü yine otelin sahasında yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve pazar günü Sancaktepe ile oynayacağı erteleme maçının ardından Çorum’a dönecek.