‘Mücadelemiz sezon sonuna kadar sürecek’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş, mevcut kadrodan en fazla 3-4 oyuncu daha ayrılabileceğini gidenlerin yerine gerek alt yapı gerekse yapacakları transferlerle hedefi sezon sonuna kadar kovalayacaklarını söyledi.

Antalya kampı öncesi takımın başına getirilen ve ilk kez yerel basın ile dün yapılan çift kale öncesinde bir araya gelen Sportif Direktör Yakup Ateş ve Başkan vekili Serkan Güney son gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgiler verdiler.

‘Ayrılmak isteyen bedelini getirir gider’

Sportif Direktör Yakup Ateş her kulüpte geçiş süreçlerinin böyle sancılı olduğunu ve Çorum FK olarak bu dönemi yaşadıklarını söyledi. Başkan ve Yardımcısının görevi bırakmasının ardından gerek ayrılmak isteyen futbolcular gerekse onları transfer etmek isteyen kulüplerin baskıları ile görüşmeler olmasının bu dönemde çok normal olduğunu belirten Yakup Ateş ‘Ben göreve başladıktan sonra futbolcularla bir toplantı yaparak bu konu hakkında net görüşlerimi onlara aktardım.

‘Biz kimseyi göndermek istemiyoruz’

Öncelikle ayrılmak isteyenlerin iki gün içinde bana bildirmelerini istedim. Bu süre sonunda ayrılmak isteyen olması halinde ise kulübün belirlediği bonservis ücretini getiren gider yoksa izin vermeyeceğimizi kendilerine ilettik. Bizim kesinlikle hiç bir kulübü gönderme düşüncemiz yok. Ancak yaşadığımız bu süreç sonunda gerek kendi isteği gerekse gelen teklifler nedeni ile ayrılık isteyen olursada ona yapacağımız bir şey yok.

‘Para hesaba yatmadan açıklama yapmayız’

Bu süreçte sosyal medyada bilgi kirliliği var. Bu bilgiler farklı kanallardan sızdırılıyor. Ancak biz kulüp olarak resmi açıklamayı bizim belirlediğimiz kurallar gerçekleşmediği sürece açıklama yapmadık yapmayacağızda. Futbolcular bir çok kulüple görüşebilir ancak bizim belirlediğimiz bonservis bedeli kulüp hesabına yatmadan transfer olmamıştır. Bugüne kadar giden futbolcularda olduğu gibi kulübün belirlediği rakam hesaba yattıktan sonra sosyal medya hesabımızdan biz duyurumuzu yaparız.

‘Kadrolu kalitemiz var her futbolcuya teklif var’

Kadromuz çok kaliteli isimlerden kurulu ve onlarada teklifin gelmesi normal. Bizde bu tekliflerden ayrılmak isteyenlerin ekonomik olarak kulübe katkı vermesi halinde izin veriyoruz. Kafa olarak ayrılmak isteyen bir oyuncuyu burda tutmanın ne takıma ne o futbolcuya bir faydası olmayacağına göre iki taraf içinde en doğru olanı yapmanın gayreti içindeyiz.

‘Eksik mevkilere takviye yapacağız’

Şu ana kadar ayrılan arkadaşların yerini mevcut kadromuz içinde telafi edebiliriz. Tabiki belli mevkilerde fazla eksilme olması halinde ya alt yapımızdan yada dış transferle bu eksikliği gidereceğiz. Bu konuda gerekli çalışmalarımız ve hazırlıklarımız sürüyor. Önemli olan sezon içerisinde tüm benliği ile takıma katkı verecek isimlerle yola devam etmek.

‘Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz’

Bu noktada camiamıza şunu söylemek istiyorum. Tüm yaşadıklarımıza rağmen çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Sezon başında mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkıldı fakat olmadı. Bulunduğumuz noktada her takım kadar bizimde şansımız var. Bu geçiş sürecini en iyi şekilde geçirerek oluşturacağımız kadro ile sezon sonuna kadar hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz. Bundan tüm camiamız emin olsun’ dedi.