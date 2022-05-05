Çorum FK ligin ikinci yarısında mucizeleri yaşatmaya devam ediyor.

Gerçekten son altı haftada uzatma dakikalarında attığı ve yediği gollerle mucizeler yaratan Çorum FK play-off umutlarını da mucizelere bıraktı.

Başlama vuruşu olmayan gollerle kazanılan iki maçla play-off’un en güçlü adayı olan Çorum FK son iki maçta ise uzatma dakikalarında yediği gollerle önce ligden düşen Niğde’ye evinde farklı mağlup oldu ardından da arife günü Adıyamanspor deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta yine son dakika golü ile 2-2 berabere kalarak elindeki büyük fırsatı rakiplerine kendi elleri ile ikram etti.

Adıyamanspor maçının normal bir karşılaşma olmayacağı belliydi ve öylede oldu. Maç önce takım stada gelirken başlayan saldırı doksan dakika boyunca devam etti. Yaklaşık on bin taraftarın desteğini arkasına alan ev sahibi takım önünde Ergün hoca önce savunma diyerek koşan ve mücadele eden bir on bir ile çıkarak doğrusunu yaptı.

İlk yarıda her şey istediği gibi gitti ve son dakikalarda bulduğu golle öne geçen Çorum FK rakibe büyük bir darbe indirdi. İkinci yarıya başlarken topu önde tutmak ve boş alanı değerlendirmek için Batuhan-Mehmet Akyüz değişikliği ile başlayan kırmızı siyahlı takım hemen başlarda bulduğu ikinci golle belkide maçı bitirdi.

Bu dakikadan sonra ise mucizeler takımı olma yolunda adımlar atılmaya ve olmayacak işler olmaya başladı. Adıyaman’ın golünden sonra Çorum FK geriye yaslanınca ev sahibi takım tüm hatları ile yüklenmeye başladı. Ergün hoca takımın ileri top götüren ve gol umudu alan Halil İbrahim’i çıkartıp koşmayan ve mücadele etmeyen Burak değişikliği ile bir anlamda maçın fişini çekti.

Son bölümde iyice yüklenen rakibe birde sağanak yağmur sonrası ağırlaşan zemin eklendi. Bu kadar kötü gidişe birde maçın hakeminin ağır sahada oynatmak adına tüm takdir haklarını ev sahibi takıma kullanması ile kader kötü ağlarını örmeye devam etti.

Ergün hoca bu sezon takımın orta sahadaki tüm yükünü çeken ve mücadelesi ile tüm camianın gönlünü fetheden Murat Yıldırım’ı oyundan çıkartıp yerine genç Mertcan Aşcı’yı almasını hangi gerekçe ile açıklayabilir gerçekten çok merak ediyorum.

Bu kadar kötü hamlenin ardından sahanın göle döndüğü anda ev sahibi takımın beraberlik golünün gelme mucizesi gerçekleşti. Biz ise bu mucizeyi yaşamak için yapılmaması gereken her şeyi yaptık.

Evet devre arasında yaşanan kaosun ardından takımın geldiği bu noktayı küçük görmüyorum ancak elimize kadar gelen play-off fırsatını bu kadar basit elimizden uçmasını ise kabullenmekte zorlanıyorum. Adıyaman maçının son dakikalarında benim Çorum’da yaşadıklarını Adıyaman’da canlı olarak yaşayanları tahmin etmek gerçekten çok zor.

Evet mucizeler takımının son hafta umutlarıda mucizelere kaldı. Hadi geçtim Adıyaman’ı Niğde maçında berabere kalmış olsak şu anda çok farklı ve daha farklı hesaplar yapıyor olurduk. Ama olmadı. Şimdi azda olsa devam eden şansımızı sonuna kadar kullanmak için Afyon’u yenip bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Umarım mucizelerin takımı bir mucize daha yaşatır. Olmazsa da sezonu bitirip önümüzdeki sezona bakacağız.

Tabiki asıl sorun burda gibi görülüyor. Belki biraz erken ama Afyonspor maçının ardından yaşanacak süreci kestirmek çok zor. Çok bilinmeyenli bir denklem ve çok farklı ekonomik ve siyasi hesapların yapıldığını duyuyor ve biliyoruz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Cumartesi günü maçın ardından çıkacak sonuçlara göre bu belirsizlik süreci başlayacak.

Mevcut kadro sezon başından buyana maç başı alamadı. Peşinattan alacağı olanlar var bir çok futbolcu bunlar için Federasyon’a başvurdular bile. O yüzden başkansız Çorum FK için sancılı ve sıkıntılı bir Mayıs ayı bizi bekliyor. Bekleyip göreceğiz. Mevlam neyler neylerse güzel eyler demekten başka çaremiz de yok gibi. Tüm okurlarımın bayramını tebrik ediyorum. nice bayramlarda buluşmak dileği ile hoşçakalın,