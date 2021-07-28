Muhammet Fettahoğlu ilk yarıyı kapattı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da sakat futbolculardan Muhammet Fettahoğlu’ndan kötü haber geldi.

Tecrübeli futbolcunun geçireceği operasyon sonunda 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takımın sağlık biriminden yapılan açıklamada antrenmanda geçirdiği sakatlık sonucu dinlenme süreci sonunda klinik muayene ve ileri tetkikler yapıldığı bunun sonucunda uzman görüşleri alınarak detaylı ileri teknoloji görüntülemeler sonucunda cerrahi müdaheleye karar verildiği açıklandı. Muhammed Fettahoğlu’nun önümüzdeki günlerde geçireceği operasyonun ardından sahalara dönüş süresi 4-6 ay arasında olacağı belirtildi.

Diğer sakat isim Kıvanç Kaya’nın ise oyuncunun sol diz yan bağında yırtık ve dış menisküsünde zorlanma tesbit edildiği ve 6-8 hafta arasında sahalara dönebileceği açıklandı. Diğer sakat isimlerden Hasan Küçcük’ün alt adelesinde 1. derece zorlanma ve aşil tendon kılıfında kalınlaşma tesbit edilmiş ve 7-10 gün arasında sahalara dönebileceği açıklandı.

Umut Kaya’nın ise kaç iç kas grubundaki sakatlığı nedeni ile 7-10 gün sonra takımla çalışmalara katılabilecek. Tarık Mayhoş’un ise sol alt adelesinde gerilme nedeni ile 4-7 gün arasında takımdan ayrı olarak çalışma yapacağı sonra takıma katılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 19:45