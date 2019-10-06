Muhteşem geri dönüş

Yeni Çorumspor deplasman galibiyet serisini Zonguldak’ta sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım Zonguldakspor deplasmanında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında tecrübeli teknik adam Bahri Kaya’nın yaptığı hamleler ile Murathan ile beraberliği yakaladı suskun golcü Emrah’ın mükemmel golü ile öne geçti ve ligde üst üste üçüncü deplasman maçından da galibiyet ile ayrılmayı başardı.



Cumartesi günü Karaelmas Kemal Köksal Stad’ında oynanan maçın ilk yarısı yoğun yağmur altında oynandı. Yeni Çorumspor’da Teknik Direktör Bahri Kaya biri sakaklık diğeri cezalı olan iki isimle birlikte beş farklı isimle maça başladı. Savunmada cezalı Osman’ın yerine Murat ilk kez forma giyerken savunmanın önünde Muhammed Çoban’ın yerine Batuhan, Muhammed Rıdvan’ın yerine Kerem Çağatay, Kerem Pala’nın yerine Hakan Yağmurkaya Emrah’ın yerine ise Murathan’a forma verdi.



Maçın ilk yarısında ev sahibi takım daha etkili oldu Yeni Çorumspor kapanarak kontrataklarla gol aradı. İlk yarının son dakikalarında gelen Zonguldak golünün ardından ise ikinci yarıya Hakan’ın yerine Mikail’i alarak başlayan kırmızı siyahlı takım oyunda kontrolü eline geçirdi. Mikail’in kanadından geliştirdiği ataklarla etkili olmayan başladı. Kırmızı siyahlı takımda 55. dakikada bu kez savunma ağırlıklı Batuhan yerine Emrah hamlesini yapan tecrübeli teknik adam Bahri Kaya bu hamleleri sonucunda hücumda etkili olmaya başladı ve Murathan ile beraberliği yakaladı.

Sonraki bölümde ev sahibi takımın öne çıktığı anlarda 76. dakikada ev sahibi takımın bom boş kafa vuruşunda top dışarı gitti. Bir dakika sonra Yeni Çorumspor Emrah’ın güzel golü ile 2-1 öne geçti. Sonraki bölümde ise rakibin boş alanlarında farkı açacak pozisyonlar bulan kırmızı siyahlı takım son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyet ile Yeni Çorumspor ligde üst üste üçüncü deplasman maçından da galibiyet ile ayrılarak deplasman fatihi oldu. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyet ile 12 puana yükseldi ve grupta üçüncü sırayı rakibinden geri aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR:

6. dakikada Yeni Çorumspor rakip ceza sahası sol çaprazından kazandığı faul atışında Ertuğrul orta yerine kaleyi tercih etti top üstten az farkla auta gitti.

19. dakikada orta sahada çıkarken Zonguldak Kömürspor atağında Murathan baskı ile topu aldı rakip ceza alanına hareketlendi ceza sahasına çapraz pozisyonda girdi yerden uzak köşeye plaselemek istediği top farklı dışarı gitti.

25. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Görkem’in ortasında kale alanı içinde Serhat boş durumda yükseldi kafayı vurdu top yandan az farklu auta gitti.

41. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Yine sağ kanattan gelişen Zonguldak Kömürspor atağında Görkem son çizgiye indiği anda ortaladı ön direkte iyi yükselen Serhat kafayı vurdu yakın köşeden topu Çorumspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu golle ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

62. dakikada orta alandan gelişen Zonguldakspor atağında Serhat topla ceza yayına kadar geldi sert vurdu Onur köşede yatarak topa sahip oldu ve rakibe gol izni vermedi.

64. dakikada Yeni Çorumspor beraberlik golünü buldu. Orta alandan ani gelişen Yeni Çorumspor atağında Emrah’ın pasında Mikail ceza sahasına girdi sırtı dönüm pozisyonda yayın üzerindeki Murathan’a çıkardı bu futbolcuda gelişine sert vurdu savunmaya çarpan top kaleyici yanılttı ve köşeden ağlara gitti ve bu golle Yeni Çorumspor skoru 1-1 yaptı.

76. dakikada maçın kader anı yaşandı. Sağ kanattan ev sahibi takımın kazandığı faul atışında arka direğe yapılan ortada kaleci ve savunma müdahele edemedi Mehmet Gürkan arka direkte bom boş durumda kafayı çok kötü vurdu topu baş kale yerine auta gönderdi.

77. dakikada Yeni Çorumspor’un galibiyet golü geldi. Sağ kanattan yine Mikail ile başlayan atakta tecrübeli futbolcu ceza sahası yan çizgisine geldiği anda penaltı noktasına ortasında Emrah yarı rövaşata ile yatarak mükemmel bir vuruş yaptı top uzak köşeden Zonguldak ağlarına gitti ve kırmızı siyahlı takım zorlu deplasmanda 2-1 öne geçti.

83. dakikada maçı bitirecek pozisyonu buldu. Bu dakikada yine sağ kanattan yine Mikail ile gelişen atakta yerden ortaya çıkardığı pozisyonda Emrah penaltı noktası üzerinde uzak köşeye gönderdi kaleci son anda köşeden çıkardı.

Maçın kalan bölümünde Yeni Çorumspor rakibe gol izni vermeyerek ligdeki üçüncü deplasman maçından da galibiyet ile ayrılarak 12 puanla üçüncü sıraya yükseldi.