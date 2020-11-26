Mümin Talip Çorum’da yok

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı Anagold24 Erzincanspor’da Mümin Talip eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz hafta takımda yaşanan covid-19 vakaları nedeni ile Manisa maçına 5 futbolcudan yoksun çıkan Erzincanspor dün İstanbul’a Ziraat Türkiye Kupası maçı için gitti.

Kırmızı Siyahlı takımda personel, teknik heyet ve futbolculardan toplam 11 kişinin pozitif çıktığı ve karantina altında oldukları öğrenildi. Bu isimler arasında önceki yıllarda Çorum FK formasını giyen Mümin Talip Pazarlı’da bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Erzincanspor takımı dün İstanbul’a gitti. Bugün saat 16’da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Erzincanspor kafilesinin maçın ardından geceyi İstanbul’a geçirmesi ve ardından da Çorum’a hareket etmesi bekleniyor. Erzincanspor kafilesi Çorum FK maçının hazırlıklarının son etabını Çorum’da yaparak maç saatini bekleyecek.