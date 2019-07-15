Mümin yuvada kaldı

HARUN AKKAYA

Geçtiğimiz sezonda Yeni Çorumspor’un en başarılı isimlerinden olan Mümin Talip Pazarlı ile anlaşmaya varıldı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; “Kulübümüz; Mümin Talip Pazarlı ile devam dedi.” denildi

Geçtiğimiz günlerde iç transfer görüşmeleri kapsamında Mümin Talip Pazarlı ile yolların ayrıldığını açıklayan kulüp, sürpriz bir şekilde bugün yapılan görüşmede yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Yapılan anlaşmanın ardından Mümin Talip Pazarlı ve başkan Fatih Özcan birlikte poz verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 19:20