Murat Yıldırım Çorum FK'da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK, Süper Lig'in deneyimli futbolcusu Murat Yıldırım ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz yıl Gençlerbirliği forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu bu yıl kırmızı siyahlı forma için ter dökecek.

Futbola Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın alt yapısında başlayan ve kariyerinde 423 maça çıkan Yıldırım sırasıyla Samsunspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Gaziantep FK, Boluspor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği forması giydi.

Murat Yıldırım transferi tüm Çorum ve Çorumspor camiasını sevince boğarken, ayrıca 2.lig'te de büyük yankı uyandırdı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2021, 19:53