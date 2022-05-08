Murat Yıldırım Çorum FK'ya talip oldu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK'da sezonun sona ermesinin ardından camianın merakla beklediği kulübün geleceği ile ilgili olarak ilk somut adım Murat Yıldırım’dan geldi.

Uzun yıllar Süper Lig’de forma giydikten sonra bu sezon başında memleketinin takımı Çorum FK ile anlaşan ve sezon boyunca verdiği mücadele ve özellikle ikinci yarıda takımın ekonomik sıkıntı çektiği dönemdeki yaptıkları ile camianın büyük beğenisini kazanan Murat Yıldırım takımı sahipsiz bırakmama ve layık olduğu üst liglere taşımak için kulübe talip olduğunu ve bunla ilgili ilk adımı attığını açıkladı.

Afyonspor maçının ardından ailesinin yanına gitmek üzere Hollanda’ya giden Murat Yıldırım, kulübü almak için ilk adımı attıklarını ve tekliflerini sunduklarını ve gelecek cevabı beklediklerini söyledi. Yıldırım yıllarca il dışından bir Çorumlu olarak memleketinin takımının yakından takip ettiğini bu sezon formasını giymenin nasip olduğunu belirterek ‘Benim memleketimin takımının kesinlikle yerinin üst ligler olduğunu düşünüyorum.

‘Oğuzhan Yalçın ile hizmet edebileceğimi gördüm’

Memleketimin takımına hizmet etmek için imza attım ve yaşadıklarımız sonunda son on gündür de takımı satın almakla ilgili bir düşünce içerisindeyim. Çorum’u transferiminde büyük etkisi olan Oğuzhan Yalçın ligin ikinci yarısında çok büyük sıkıntı çektiğimiz dönemde en büyük destekcimiz oldu. Takımın yeniden toparlanıp play-off’da iddialı duruma gelmesinde büyük emekleri var. Tüm bunları gördükten sonra Oğuzhan Yalçın ile birlikte bu memlekete hizmet edebileceğimize gördüm ve kendisini ikna etmek için hatır koydum. ‘Ben seni nasıl kırmayıp Çorum’a geldiysem sen de beni kırmayacaksın birlikte hizmet edeceğiz’ dedim. O da beni kırmadı ve kulübü alma konusunda bir takım görüşmeler yaptık.

‘Üst lige taşımak hedefi ile yola çıkacağız’

Eğer bu takımı alıp layık olduğu üst liglere taşıyacak isimler veya firmalar varsa hiç sorun değil. Ben onlara her türlü desteği vermeye hazırım. Yeterki bu kulüp sahipsiz kalmasın ve üst liglere yükselsin. Kimse sahip çıkmazsa ve şehrin mülki amirleri ve iş insanları daha da önemlisi tüm Çorumlular destek verirse ben kulübü alıp üst liglede taşımak adına elimi taşın altına koyuyorum.

‘Teklifimizi sunduk’

Satışla ilgili teklifimizi sunduk. Bizim teklif ettiğimiz para Fatih Özcan’ın harcadığı kadar olmayabilir. Kendisi bu kulübe gerçekten kurumsal bir kimlik kazandırdı ve önemli hizmetler verdi. Onun da gelinen bu noktada gerekli fedekarlığı yapacağını ve kulübün önünü açacağını düşünüyorum, Teklifimizi sunduk ve gelecek cevaba görede hemen çalışmalara başlayacağız’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 20:55