Mustafa Çapanoğlu Sarıyer ile anlaştı

HALİL ÖZTÜRK

Hafta başında Afjet Afyonspor’dan ayrılan Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu’nun Sarıyer ile anlaştığı belirtildi.

Çorumspor’da futbolcu olarak forma giyen ve daha sonra teknik direktör olarakda kırmızı siyahlı takımda görev yapan tecrübeli teknik adam bu sezon başında Afjet Afyonspor ile anlaştı. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan mor beyazlı kulüpte ilk on maç sonunda istenilen sonuçlar alınmayınca Mustafa Çapanoğlu hafta başından karşılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı.

Sezona Taner Taşkın ile başlayan Sarıyer takımında ise son haftalarda alınan başarısız sonuçlar üzerine hafta içinde ayrılık kararı alınmıştı. Beyaz Martılar yönetimi yaptığı görüşmeler sonucunda tecrübeli teknik adam Mustdafa Çapanoğlu ile büyük oranda anlaştı. Çapanoğlu’nun yarın oynanacak lig maçında takımının başında olması bekleniyor.