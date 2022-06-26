Mustafa Eren’e Eyüpspor talip

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın genç futbolcusu Mustafa Eren Damar’a Eyüpspor talip oldu.

Damar’la ilgili kararı Başkan Oğuzhan Yalçın’ın genç futbolcuya ve ailesine bıraktığı öğrenildi.

Önceki sezon Çorum FK gelişim ligi takımında forma giyen biten sezonda A takımla antrenmanlara çıkan ilerleyen haftalarda stoper bölgesinde yaşanan sakatlıklar nedeni ile tamamen A takıma alınan Mustafa Eren Damar forma şansı buldu ve 12 maçta toplam 616 dakika süre aldı.

Bu sürede gösterdiği performans ile dikkat çeken 2004 doğumlu genç futbolcuya Eyüpspor’un talip olduğu açıklandı. Başkan Oğuzhan Yalçın Mustafa Eren Damar için Eyüpspor’un bir teklif yaptığını bu konuda kararı Damar ve ailesine bıraktıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, Damar’ın takımın bir futbolcusu olduğunu ve kalmasını istediklerini ancak önünü kesmemek adına da bu kararı ailesine barıktıklarını söyledi.

Eyüpspor’a transferi konusunda kararı Mustafa Eren Damar ve ailesinin yapacağı görüşme sonunda vereceğini belirten Yalçın kalmak istediği sürece Çorum FK onun yuvası ve takımın bir parçası olacak’ dedi.