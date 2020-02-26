Mustafa İlker Coşkun 11 yıl sonra Çorum maçında

Çorum Futbol Kulübünün Pazar günü saat 14.30’da Tarsus İlçe sahasında Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maçı Ankara bölgesi hakemi Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

Uzun yıllar üst klasmanda görev yapan Coşkun 11 yıl aradan sonra kırmızı siyahlı takımın maçına çıkacak.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk kez 24 Mart 2002 tarihinde evinde Orduspor ile 3. ligde iken 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Mustafa İlker Coşkun aradan yedi yıl geçtikten sonra ise 25 Mayıs 2009 tarihinde Ankara Cebeci Stad’ında Tarsus İdman Yurdu ile play-off’da oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu maçta düdük çaldı.

Mustafa İlker Coşkun yine aradan geçen 11 yıl sonra iki takımın bu kez 2. ligdeki maçında düdük çalacak. Tarsus İdman Yurdu ile Çorum FK arasındaki maçta Coşkun’un yardımcılıklarını Zonguldak’tan İsmail Atalay Tasalı ve Ankara’dan Kadir Kantekin yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Zonguldak’tan Hakan Ergin.