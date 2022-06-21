Mustafa Kaburga Avrupa üçüncüsü

HALİL ÖZTÜRK

Belediye İskilipspor’un genç güreşçisi Mustafa Kaburga ilk kez milli mayoyu giydiği Avrupa Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Romanya’da yapılan U 17 Avrupa Güreş Şampiyonasında son gün serbest stilde müsabakalar yapıldı.

Serbest güreş milli takımında 51 kiloda milli mayoyu giyen Belediye İskilipspor güreşçisi Mustafa Kaburga ilk turda Moldovalı rakibini yenerek ikinci tura çıktı. İkinci turda 4-0 önde olduğu maçta tuşla yenilen Kaburga repesaj maçını kazanarak yükseldiği madalya maçında Azeri rakibini yenerek sıkletinde üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Şampiyonası’nda serbest güreş milli takımı iki altın bir gümüş ve iki bronz madalya kazanarak takım halinde ikincilik kupasının sahibi oldu.

Belediye İskilipspor ve milli takım antrenörü Adem Uysal, Mustafa Kaburga’nın ilk kez milli mayoyu giydiği böylesine önemli bir turnuvadaki performansından son derece memnun olduğunu söyledi. İlk milli olduğu şampiyonada kürsüye çıkmasının çok önemli olduğunu belirterek bu başarıların çalışma azimlerini artırdığını belirterek yeni başarılar için aralıksız çalışmaya devam edeceklerini söyledi.