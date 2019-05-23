Mustafa Kemal şanssız mağlubiyet ile başladı

MURAT KARASU

Okullu Yıldız Erkekler futsal Türkiye finallerinde Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu ilk maçında Ankara Aşık Veysel Ortaokulu önünde kötü başladığı maçı son bölümde çevirmeyi başaramadı ve rakibine 3-2 mağlup oldu.

Düzce Spor Salonu’nda dün başlayan Türkiye finallerinde Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu Hüseyin, Osmancan, Burak, Eren Koç, Eren Sararmış, Yusuf Doğan, Yusuf Güldür, Hüseyin, Ufuk, Caner, Berat, Ömer Abrek ve Efe Kayra’lı kadrosu ile mücadele etti. Ankara Aşık Veysel Ortaokulu ile karşılaşan temsilcimiz maça kötü başladı ve henüz otuzuncu saniyede 1-0 geriye düştü 10. dakikada Ankara temsilcisi 2-0 13. dakikada ise 3-0 geriye düşen Mustafa Kemal Ortaokulu sonradan toparlandı ve ilk yarının son dakikalarında Yusuf Doğan’ın golü ile skoru 3-1 yaptı.

İkinci yarıda rakibine üstünlüğü kabul ettiren ve baskılı bir futbol ortaya koyan Mustafa Kemal Efe Kayra’nın golü ile skoru 3-2 yaptı ve umutlandı. Son bölümde rakip kalede iki net pozisyona giren bundan yararlanamayan temsilcimiz maçı 3-2 kaybetti.

Mustafa Kemal Ortokulu bugün ikinci maçında saat 09.30’da İstanbul Türk Havu Kurumu Ortaokulu ile yapacak. Son maçında yarın saat 10.30’da Trabzon ile yapacak. Temsilcimiz bu iki maçı kazanması halinde grupta ikinci olarak yarı finalde mücadele etme hakkı kazanacak.