Mustafa Kemal son saniyede galibiyeti kaçırdı:4-4

Okullu Yıldız Erkekler futsal Türkiye finallerinde Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci maçında İstanbul Türk Hava Kurumu ile 4-4 berabere kaldı.

Düzce Spor Salonu’nda devam eden Türkiye finallerinde Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu Hüseyin, Osmancan, Burak, Eren Koç, Eren Sararmış, Yusuf Doğan, Yusuf Güldür, Hüseyin, Ufuk, Caner, Berat, Ömer Abrek ve Efe Kayra’lı kadrosu ile mücadele ediyor.

İlk maçında ankara Aşık Veysel Ortaokulu’na 3-2 yenilen temsilcimiz ikinci maçında İstanbul Türk Hava Kurumu maçınada kötü başladı. Rakibi önünde 2-0 geriye düştüğü maçta Efe Kayra’nın attığı gollerle skoru 2-2 yaptı ve ardından öne geçti. Maçın son iki dakikasına Efe Kayra’nın dördüncü golü ile rakibi önünde 4-3 öne geçen temsilcimizde golcü kaptan futboluna yakışmayan bir hareket yaptı ve forma çıkartıp ardından itirazdan iki sarı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Maçın bitimine altı saniye kala ceza çizgisine yakın noktada olmayan bir pozisyonda faul kararı geldi. Bu atışı İstanbul temsilcisi golle sonuçlandırdı ve başlama vuruşu olmayan bu golle maç 4-4 beraberlikle bitti

Puan eşitliği halinde üstün tarafı belirlemek için yapılan penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Mustafa Kemal Ortaokulu oldu.

Mustafa Kemal yarın saat 10.30’da Trabzon ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde grupta İstanbul 4, Ankara ve Trabzon ise 3’er puana sahip. Temsilcimizin ise bir puanı bulunuyor. Bugün Ankara-İstanbul ve Çorum Trabzon maçları sonunda ilk iki sıra belli olacak.