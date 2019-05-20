Mustafa Kemal Türkiye ikincisi

YÜKSEL BASAR

Sivas’ta yapılan Flor Curling Türkiye Şampiyonası’nda yıldız kızlarda Mustafa Kemal Ortaokulu ikincilik kupasının sahibi oldu. 14-16 Mayıs tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Okullar Floor Curling Türkiye Şampiyonası’nda 138 okul ve 680 sporcu mücadele etti.

İlimizi şampiyonada genç kızlarda Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar Lisesi genç erkeklerde ise Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Doğa Koleji takımları temsil ettiler. Genç erkeklerde temsilcilerimiz son 16 turuna kadar yükseldiler bu turu kaybederek elendiler.

Yıldız kızlarda Doğa Koleji ve Mustafa Kemal Ortaokulu ile yıldız erkeklerde ise Doğa Koleji, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu ve Mustafa Kemal Ortaokulu takımları mücadele ettiler. Doğa Koleji yıldız erkeklerd çeyrek finale kadar yükseldi bu maçı kaybederek kürsüye çıkma şansı bulamadı.

Mustafa Kemal Yıldız kız takımı ise Beren Naz Alp, Rümeysa Nur Atasever, Sude İlkoğlu ve Sudenaz Çapkın’lı kadrosu ile grup ve eleme maçlarını kazanarak finale yükseldi. Final maçında rakibini yenilen Mustafa Kemal Ortaokulu ikincilik kupasının sahibi olmayı başardı.