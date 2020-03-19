Nadir Solak güven tazeledi

Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü’nün geçtiğimiz günlerde yapılan 2. Olağan Genel Kurulu sonunda Nadir Solak başkanlığında oluşan yeni yönetimde çok sayıda yeni isimde görev aldı.

Çorum Belediyesi GSK 2. Olağan Genel Kurul Toplantısından Nadir Solak'la devam kararı çıkarken yönetimde değişikliğe gidildi. Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Solak, tüm branşlarda başarıyı artırmaya odaklı bir anlayışla yola devam edeceklerini ifade etti.

Solak, "Amatör spor dallarında ve branş sporlarında elde ettiğimiz başarılar gösteriyorki Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü amatör sporlar ve branş sporlarında Çorum'da lokomotif görev üstleniyor. Aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin adını uluslararası camiada duyurması da bizleri gururlandırıyor. Sürekli bir adım daha ilerisini düşünerek güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Yeni yönetimimizde görev alan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor, kulübümüzün bugünlere gelmesi için yönetim kurulunda birlikte çalıştığımız ve emeklerini esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum " dedi.

Çorum Belediyesi GSK'nın yeni yönetim kurulu genel kurulun ardından görev dağılımı yaptı. Buna göre; Başkan Nadir Solak, Başkan Yardımcısı Mehmet Aşgın, Genel Sekreter Gökhan Ölçer, Ömer Faruk Yetim Mali İşler ve Masa Tenisi Branş Sorumlusu, Adil Rahmi Balcı Voleybol Branş Sorumlusu, Sait Toraman Badminton, Bocce ve Halk Oyunları Branş Sorumlusu, Ubeydullah Ahıskalı Karate, Satranç Branş Sorumlusu, Gökhan Mesci Judo, Boks ve Taekwondo Branş Sorumlusu, Fatih Kula Güreş ve Atletizm Branş Sorumlusu olarak yer aldı. Denetim Kurulu ise Mustafa Kanat, Selahattin Kartal, Fatih Köken isimlerinden oluştu.

Düzenlenen Çorum Belediyesi GSK 2. Olağan Genel Kurulunda eski yönetim üyelerine plaket takdim edildi.