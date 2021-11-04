Nadir Solak Masa Tenisi Federasyon yönetiminde

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak, Masa Tenisi Federasyonu yönetimine girdi.

Dün Ankara’da yapılan Masa Tenisi Federasyonu Olağan Genel Kurulunda Oktay Çimen başkanlığındaki yönetim kazanırken Çorum Belediyesi Spor ve Gençlik Müdürü aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak yönetim kuruluna girdi.

Genel Kurula Çorum Belediyesi Gençlikspor adına Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte delegeler Nadir Solak, Mehmet Aşgın ve Gökhan Ölçer ile misafir olarak Ömer Faruk Yetim katıldılar. Genel Kurulda 209 delege oy kullanırken Oktay Çimen’in listesi 111 oy alırken diğer aday Kerim Koç ise 94 oy aldı.

Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen’in listesinde Nadir Solak ile birlikte Ahmet Yaprak, Cemil Ünlü, Selami Aktepe, Gizem Aktaş, Aylin Aksu, İsmail Hallı Esen, Cüneyt Köse, Dergan Mansur Alkan, Mustafa Akgün, Fuat Kula, Ali Mert ve Tuğrul Hazine görev aldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2021, 19:05