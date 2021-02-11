Nafican kampa maçtan sonra katılacak

Çorum FK’nın Ümit Milli Takım hazırlık kampına çağrılan ismi Nafican Yardımcı kampa bir gün sonra katılacak.

Nafican kampa maçtan sonra katılacak

HARUN AKKAYA
Çorum FK’nın Ümit Milli Takım hazırlık kampına çağrılan ismi Nafican Yardımcı kampa bir gün sonra katılacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından açıklanan 13 Şubat Cumartesi akşamı İstanbul Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde toplanacak milli takım kadrosunda bulunan Nafican Yardımcı sol bekte oynayan Mehmet Sedef’in sakatlığı nedeni ile Teknik Heyetin görüşmeleri sonunda bir gün izin alındı.

Nafican Yardımcı Afyonspor maçı kadrosunda yer alacak Pazar günü oynanacak maçın ardından direk İstanbul’a geçerek burda milli takım kampına katılacak.

Ümit Milli Takımı 18 Şubat Perşembe gününe kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek.

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