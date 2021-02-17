Nafican milli takım kampında

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Ümit Milli takım oyuncusu Nafican Yardımcı kampta çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde cumartesi günü İstanbul’da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ümit milli takım kadrosuna çağrılan Nafican Yardımcı Afyonspor maçında forma giymek için bir gün izin alınarak pazar akşamı katıldı.

Perşembe gününe kadar kampta Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek milli takım kadrosundaki tüm isimler Süper Lig, 1. Lig ve yurt dışındaki gurbetçi futbolculardan oluşuyor. 2. ligden çağrılan tek isim Çorum FK’dan Nafican Yardımcı.

Avrupa Şampiyonası müsabakaları Haziran ayında oynanacak. İlk milli maç ise 8 Haziran salı günü Kazakistan ile.