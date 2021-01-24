Nafican milli takım kampında

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın genç futbolcusu Nafican Yardımcı ümit milli takım kampına katıldı.

Avrupa Şampiyonası eleme müsabakalarına hazırlanan ümit milli takımın hafta sonunda Riva Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi’nde toplanan kampına katılan Nafican Yardımcı ilk kez milli takım heyecanı yaşıyor. 2. ligden çağrılan tek isim olan Nafican Yardımcı 28 Ocak perşembe gününe kadar sürecek kampta çalışacak. Genç futbolcu Manisa FK maçında da forma giyemeyecek.

Başkan’dan tebrik

Öte yandan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, genç futbolcuyu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Milli takım eşorfmanları ile fotoğrafını paylaşan Başkan Özcan ‘Hay maşallah benim aslanıma. Allah sana uzun yıllar o şerefli formayı giymeyi nasip etsin. Bir çok mutluluk yaşadım ancak bu başka bir mutluluk. Yoğun duygular yaşıyorum’ diye mesaj yayınladı.