Nafican Süper Lig ekiplerinin radarında

Çorum FK formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcu, şimdiden Süper Lig takımlarının da radarına girdi.

Başarılı sol bek, Ümit Milli Takım'ın kampına davet edildi.Süper Lig’de ara transfer dönemi devam ederken takımlar da bir yandan kadrolarını güçlendirme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup’ta Çorum FK formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Nafican Yardımcı, Süper Lig takımlarımın da radarına girdi.

“ÜMİT MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ”

Başarılı sol bek, Ümit Milli Takımımızın, 2021 yılının Mart ayında başlayacak olan Avrupa Grup Eleme maçları öncesinde hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

“18 MAÇTA GÖREV ALDI”

2001 doğumlu genç oyuncu bu sezon Çorum FK formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı. Nafican, sürati dışında tekniği ile de dikkat çekiyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 10:32