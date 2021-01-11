Nafican Ümit Milli Takımı'nda

Çorum FK'nın başarılı sol beki Ümit Milli Takım'ın Mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası kadrosuna çağrıldı. Son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Nafican Yardımcı, milli takıma kadar yükseldi.

Mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde mücadele edecek olan Ümit Milli Takım'ın 23-28 Ocak tarihleri arasında kamp yapacağı kadro açıklandı.

Ümit Milli Takım, mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. 23-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kamp için aday kadro açıklandı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas şu isimleri kadroya dahil etti:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Doğan Alemdar (Kayserispor), Berk Balaban (Ankaraspor)

Defans: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Ravil Tagir (M.Başakşehir), Serdar Saatçi (Beşiktaş), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Furkan Metin (Altınordu), Cemali Sertel (M.Başakşehir), Ahmet Gülay (Alanyaspor), Nafican Yardımcı (Çorum FK)

Orta Saha: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (DG Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Atalay Babacan (Adanaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Emre Demir (Kayserispor), Batuhan Kör (Bursaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 14:40