Nafican Yardımcı 1922 Konyaspor’a kiralandı

HALİL ÖZTÜRK

Bu sezon başında Konyaspor’a transfer olan Nafican Yardımcı ikinci yarı için Karatay Termal 1922 Konyaspor’a kiralandı.

Çorum futbol alt yapısından yetişen ve Çorum FK’da profesyonel olduktan sonra milli takıma kadar yükselen Nafican Yardımcı bu sezon başında gelen teklifler arasında Süper Lig takımı Konyaspor ile anlaştı. Bu sezon bir kupa maçında forma giyen 4 maçta ise kadro yapan Nafican Yardımcı’yı ligin ikinci yarıda forma giymesi için Teknik Direktör İlhan Palut’un isteği doğrultusunda yeşil beyazlı kulübün pilot takımı 1922 Konyaspor’a kiralık olarak verilmesine karar verildi.

Nafican Yardımcı dün resmi imzayı atarak 1922 Konyaspor’un futbolcusu oldu. Karatay Termal 1922 Konyaspor 2. Lig beyaz grupta 19 puanla 16. sırada bulunuyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor.