Nafican’a durmak yok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın ümit milli futbolcusu Nafican Yardımcı’ya durmak yok. Genç futbolcu ölü sezonda günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Önceki sezondan başlayan çıkışını geçen sezon devam ettiren ve takımına büyük katkı veren Nafican Yardımcı bu performansı ile iki kez milli takımına çağrıldı. Sezonun son haftalarında omuzundan sakatlandığı için altı maç forma giyemeyen Nafican sezonun sona ermesinin ardından bu eksiğini gidermek için hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde saha ve kondisyon merkezinde sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazırlanan Nafican bir yandan da transferindeki gelişmelerin sonucunu bekliyor.

Ümit milli futbolcu şu anda fiziksel olarak kendini en iyi duruma getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek önemli olanan bu olduğunu söyledi. Transferi ile ilgili olarak Başkanının ve Sportif Direktörünün gerekli çalışmaları yaptığını belirten Nafican Yardımcı ‘Transferimle ilgili en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Ben kendimi lige hazır hali getirmek için çalışmaya devam ediyorum. İnanıyorumki transferimle ilgili karar ne olursa olsun benim için en doğrusu olacaktır’ dedi.