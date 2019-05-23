‘Ne zaman sahip çıkacaksınız?’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum futbol tarihinde çok kritik maçlar oynadı. Geçmiş yıllarda Çorumspor olarak üç kez şampiyonluk sevinci yaşarken, Çorum Belediyespor ise BAL’da şampiyon olarak 3. lige yükselme sevincini yaşadı.

Son yıllarda hasret kaldığımız şampiyonluk sevincini Çorum olarak yaşamak için önümüzde sadece bir maç kaldı. Yarın Serik Belediyespor maçını kazanması halinde kırmızı siyahlı takım 2. lige yükselecek. Bu kritik maçta taraftar desteğini sağlamak için Yeni Çorumspor Tribün liderleri hafta başından buyana kapı kapı geziyor.

Bu gezide ilk büyük destek Ayka Enerji’den geldi. Ardından Çorum Beşiktaşlılar Derneği destek verirken dünde Uzay Yapı taraftara otobüs desteği verdi. Tribün liderleri şehrin önde gelen firmalarını ziyaret ettiklerini ancak hep olumsuz cevap aldıklarını belirttiler.

Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi böylesine kritik maçta taraftar desteğinin önemine dikkat çektiler. Maça gitmek isteyen taraftarlara otobüs tahsis etmek için yaptıkları ziyaretlerin hep olumsuz sonuçlanmasından büyük üzüntü duyduklarını belirten Tribün Liderleri ‘Böylesine önemli bir maç öncesinde takıma sahip çıkılmayacaksa ne zaman sahip çıkılacak.

Bu sezon takımın tüm yükünü tek başına çeken Başkan Fatih Özcan kimseden tek kuruş istemeden takımı bu noktaya getirdi. Çorumlularında en azından final maçında bir otobüs tahsis etmesinin çok zor olmasa gerek diye düşünüyoruz. Umut ediyoruzki yarın sabah fuar alanından hareket ettiğimizde gitmek isteyipde gidemeyen taraftarlarımız orda kalmazlar. Bu ayıbı bu sanayici ve iş adamlarımız Çorum’a yaşatmazlar’ dediler.

İsmail Ateş’ten otobüs desteğine 50 bilet ilave

HARUN AKKAYA

Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkaı İsmail Ateş’den bir otobüs desteğine 50 bilet ilave etti.

Yeni Çorumspor’un yarın Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçı için taraftarlara otobüs desteğinde ilk açıklayanlardan olan İsmail Ateş’i dün Tribün Liderleri Hüseyin Nalçı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi ziyaret etti. Ziyaret sırasında İsmail Ateş maça gitmek isteyen ancak ekonomik durumu iyi olmayan taraftarlar için 50 bilet desteği verdi. Tribün liderleri İsmail Ateş’e bu desteklerinden dolayı teşekkür ettiler ve bunun örnek olmasını dilediler.

Uzay Gayrimenkul’dan taraftara iki minibüs

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’a yarın Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçına taraftarlara Uzay Gayrimenkul’dan iki minibüs desteği.

Tribün liderleri Hüseyin Nalcı, Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi ziyaret ettikleri Uzan Gayrimenkul sahibi Murat Kılıçoğlu’ndan taraftar için araç talep ettiler.

Kılıçoğlu kırmızı siyahlı takıma Serik Belediyespor maçında başarılar diledi ve taraftarlar için iki minibüs sözü verdi. Tribün liderleri Uzay Gayrimenkul’e bu desteği için teşekkür ettiler.