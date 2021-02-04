Neşeli antrenman

HARUN AKKAYA

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını yaptığı neşeli antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın tesis 1 nolu sahasında yaptığı antrenman ısınma koşularının ardından oyunla birlikte çabukluk hareketleri ile devam etti. Bu çalışma sırasında ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Önce ikili sonra üçlü gruplar halinde hocanın elindeki hunilerin rengini söylediği tarafa koşu isteyen teknik heyet yanlış koşanlara ise şınav cezası verdi. Antrenörün yanıltıcı hareketleri karşısında yönünü şaşıran veya yanlış yöne koşanlar ortaya neşeli bir görüntü çıkardı.

Bu çalışmanın ardından ise kanat varyosyanları ve savunmadan topla çıkarken dikkat edilmesi gerekenler ve savunma arkasına yapılacak koşulara ilgili özel bir program uygulayan Teknik Direktör İsmet Taşdemir yapılmasını istediklerini uygulamalı olarak gösterdi. Kırmızı Siyahlı takım Kocaelispor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.