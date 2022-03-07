Neşeli antrenman

Çorum FK yarın deplasmanda grup lideri Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ergün Penbe yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden futbolcular katılmadılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ve son bölümde taktik çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takımda Etimesgut galibiyeti nedeni ile futbolcuların hayli neşeli oldukları gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım bu çalışma ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.