Neşeli antrenman

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK dünü tek çalışma ile geçirdi.

Teknik Direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Dün resmi imzayı atan Salih Zafer’in de katıldığı antrenman tesis sahasında ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra topla çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise dar alanda pas ve taktik çalışma yaptırdı.

Gruplar halinde yapılan bu çalışmada kazanan takım geleneksel kazanan takım pozunu verdi.

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün de saat 18’de yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saban 10.30’a kadar serbest kahvaltı yapacak 13’de öğlen yemeğinin ardından 18’de tesis sahasında yapacağı antrenmanla hazırlıklarını devam edecek. Çorum FK’da ilk dönem çalışmalarına cuma sabahı yapılacak antrenmanın ardından cumartesi bir gün izin verilecek.