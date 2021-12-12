Niğde Anadolu:0-Çorum FK:2 ⚽

Çorum FK ligin 17. hafta maçında Niğde Anadolu FK'ya konuk oluyor.

Ligde bu kayıplara rağmen zirve ile puan farkı açılmayan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar ilk yarının kalan üç maçından kayıpsız çıkarak ikinci yarıya çok daha iyi yerde başlamak.

Çorum FK’da sarı kart cezalısı Umut dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşma Sivas bölgesi hakemi Yusuf Ziya Gündüz'ün düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 40:Çorum FK, Hasan Küçcük'ün attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 90: Çorum FK, Mehmet Gürkan'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 0-2

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 15:01