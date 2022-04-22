Niğde imha planı hazır

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da pazar günü oynanacak Niğde Anadolu’yu imha planı hazır.

Kırmızı Siyahlılar dün akşam saat 17’de Teknik Direktör Ergün Penbe yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Muhsin dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas ile devam etti. Ardından kısa süreli çabuk ve sürat çalışması yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise Niğde maçının taktik provasını yaptı.

Taktik çift kalede Teknik Direktör Ergün Penbe Niğde maçında oynatmayı planladığı takıma bu maçta oynayacakları taktiği uygulatmaya çalıştı. Futbolculara rakibin oyun sistemi ve yapmaları gereken konusunda uyarılarda bulundu ve isteklerini sıraladı.

Oldukça tempolu geçen çift kale ile günü tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Niğde maçının hazırlıklarını sürdürecek.