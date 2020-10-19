Niğde maçı canlı yayınlanacak

Misli.com Çarşamba günü saat 14.00 Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak Çorum FK-Niğde Anadolu FK maçını canlı yayınlayacak.

2.lig ve 3.lig maçlarının yayın haklarını alan misli.com bu sezon ikinci kez Çorum FK maçnı canlı yayınlayacak. Geçtiğimiz hafta muhteşem geri dönüş yaşadığımız İnegölspor maçını canlı yaynlayan misli.com, bu haftada Çorum FK-Niğde Anadolu FK maçını canlı yayınlayacak.

Maçı canlı izlemek için android yada ios uygulamalı cep telefonlarına misli.com uygulamasını indirerek, ücretsiz üye olmak ve ardından canlı izle seçeneğini tıklamak yeterli olacak. Canlı yayının bilgisayardan izlenemediği, uygulamanın sadece cep telefonları için geçirli olduğu açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 16:05