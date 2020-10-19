Niğde provası yarı sahada

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK çarşamba günü sahasında oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını hafta sonu taktiksel ağırlıklı çalışmalarla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü tesis sahasındaki antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve ardından kanat varyosyanları ile devam etti. Bu çalışmada savunma ve kanat oyuncularını karşılıklı oynatarak atak yönü değiştirme ve rakib savunmayı hataya zorlamak gibi çalışmalar yaptıran Teknik Direktör Bahri Kaya sık sık istedikleri yapılmadığı zaman oyunu durdurarak sert uyarılarda bulundu.

Bu çalışma yarı sahada taktik çift kale ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlılar pazar günü ise Yeni Stadyumda yarı sahada taktik çift kale maç yaptı. Eren Tokat’ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çift kale maç yaptılar.

Teknik Direktör Bahri Kaya Niğde maçında ilk onbirde sahaya süreceği takıma karşı diğer isimlerden kurulu kadroya karşılıklı oynattı.

Dar alanda pas çalışmasının ardından geçilen çift kalede muhtemel onbirdeki kadro karşısındaki isimlerden kurulu kadro attığı gollerle çift kaleyi farklı kazandı. Çift kalede de futbolcuları hataları sonrasında sert uyarılarda bulunan Teknik Direktör Bahri Kaya çabuk oynamaları uyarılarını devam ettirdi.

Kırmızı Siyahlılar, Niğde maçının hazırlıklarını bugün yapacakları taktik çalışma ile sürdürecekler.