Niğde taktiği hazır

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK pazar günü Niğde Anadolu FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile ile devam etti. Ardından takımı üçe ayıran ve oyun oynatan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım son bölümde ise Niğde maçının taktiğini yaptırdı.

Niğde maçında ilk on birde forma vereceği isimleri bir takımda oynatan Yıldırım maçta oynayacakları taktiği uygulattı ve yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. Kırmızı Siyahlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Uzun süredir sakatlıklar nedeni ile taktik çalışmayı küçük sahalarda yaptırmak zorunda kalan Ahmet Yıldırım kadronun tamamlanması ile tam sahada çalışma imkanı buldu.

Kırmızı Siyahlı takım Niğde Anadolu FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.