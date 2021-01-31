Nihat Özdemir'in danışmanı oldu

HALİL ÖZTÜRK

Yunus Kabal Limak Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevine getirildi.

İskilipli Yunus Kabal Çorum’da bir süre gazeteci ve televizyoncu olarak görev yaptıktan sonra Ankara’da bu görevini başarı ile sürdürdü.

Digitürk’ün kurulmasında önemli çalışmalar yaptı ve ardından TRT Genel Müdür Danışmanlığı, Işık TV Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra TRT, KonTV ve Bengiturk TV’de bir çok spor programlar yaptı ve ayrıca değişik programlarda danışman olarak görev yaptı.

Halen Ankara’da Çilingir Şirketler Grubunun ve cilingirhaber.com’ın sahibi olan Yunus Kabal, aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı olan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in danışmanı olarak görev yapacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:19