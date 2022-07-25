Nobre'nin acı günü

Çorum FK’ Teknik Direktörü Mert Nobre yeğenini genç yaşta kaybetti.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Müdür Özgür Yıldırım önceki gün annesinin kaybetmesinin ardından aynı gün gece saatlerinde ise bu kezde Teknik Direktör Mert Nobre yeğenini kabetti.

Mert Nobre’nin yeğeni Matheus Nobre (20) Brezilya’da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Yeğeninin vefat haberini alan Mert Nobre’nin büyük bir üzüntü yaşadığı öğrenildi. Nobre yaşadığı bu üzüntüye rağmen takımla antrenmana çıktı.

Nobre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Amcanın kalbi kırıldı, Allah sizleri kollarını açarak karşılasın ve ailenizi teselli etsin’ mesajı ile üzüntüsünü dile getirdi.

HAKİMİYET, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden Matheus Nobre’ye rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.