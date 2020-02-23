‘O formayı hepsinin sırtından alacam’

Çorum FK’da alınan kötü sonuçlarının ardından yönetim ve taraftarların sabrı taştı.

Çorum FK’da alınan kötü sonuçlarının ardından yönetim ve taraftarların sabrı taştı. Kendi evinde ligin alt sıralarında yer alan Hacettepespor’a da 2-1 yenilerek ağır yara alan Çorum FK’da maç sonu taraftarlar ayaklandı.

Maç sonu stadyum önünde taraftarlar kötü gidişatı protesto etti. Protesto eden kalabalığın yanına giden Başkan Fatih Özcan; “Ben her zaman bu yolu sizlerle yürüdüm. Bugün bu haldeysek sonuna kadar haklısınız. Pazartesi günü basın açıklamamı izleyin, o formayı hepsinin sırtından alacam.” dedi

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020, 18:59
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