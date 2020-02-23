Çorum FK’da alınan kötü sonuçlarının ardından yönetim ve taraftarların sabrı taştı. Kendi evinde ligin alt sıralarında yer alan Hacettepespor’a da 2-1 yenilerek ağır yara alan Çorum FK’da maç sonu taraftarlar ayaklandı.

Maç sonu stadyum önünde taraftarlar kötü gidişatı protesto etti. Protesto eden kalabalığın yanına giden Başkan Fatih Özcan; “Ben her zaman bu yolu sizlerle yürüdüm. Bugün bu haldeysek sonuna kadar haklısınız. Pazartesi günü basın açıklamamı izleyin, o formayı hepsinin sırtından alacam.” dedi

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2020, 18:59