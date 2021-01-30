Oğuz Mataracı Bayrampaşa’da

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK eski futbolcularından Oğuz Mataracı Bayrampaşa ile anlaştı.

1994 Kadıköy doğumlu Oğuz Mataracı Fenerbahçe alt yapısından yetiştikten sonra Antalyaspor, Büyük Şehir Belediye Erzurumspor, Sarıyer, Sancaktepe FK’nın ardından 2019-2020 sezonunda ilk yarısında Çorum FK formasını giyen Oğuz Mataracı ikinci yarıda ise Sultanbeyli Belediyespor’a transfer oldu. Geçen sezon Çengelköy Futbol Yatırımları A takımında forma giyen Oğuz Mataracı ikinci yarı için Bayrampaşaspor ile anlaştı.

Genç futbolcu yeni takımı ile antrenmanlara başladı.