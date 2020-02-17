Oğuzhan Yalçın da istifa etti!

Çorum Futbol Kulübü'nde istifa şoku yaşanıyor. Teknik Direktör Bahri Kaya'nın istifasının ardından Sportif Direktörü Oğuzhan Yalçın da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere Oğuzhan Yalçın'ın Sportif Direktörlük görevinden istifa etmesinin ardından kulüpte görevine Başkan Yardımcısı olarak devam edeceği gelen bilgiler arasında. Sportif Direktörlük görevine ise kimin getirileceğine ilişkin Başkan Fatih Özcan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 18:05