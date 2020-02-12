Oğuzlarlı Akkaya kardeşler havuzda madalyaları topladı

YÜKSEL BASAR

Oğuzlarlı Akkaya Kardeşler havuzda madalyaları topladılar. 7-9 Şu.bat tarihleri arasında Antalya’da yapılan Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası’nda Oğuzlarlı iki kız kardeş Mehtap ve Melike Akkaya elde ettikleri başarılar ile büyük takdir topladılar.

Şampiyonaya Polatlı Beylikköprü Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Ortaokulu’nda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Melike Akkaya ile kardeşi Mehtap Akkaya da katıldılar. Melike Akkaya 50 metre serbestte üçüncü, 100 metre kurbağalamada ikinci 200 metre kurbağalamada birinci ve 200 metre ferdi karışıkta birinci olarak şampiyonada dört madalya kazandı.

Spor Uzmanı Mehtap Akkaya ise 50 metre sırt üstünde üçüncü 50 metre kurbağalamada ise ikinci olarak iki madalya kazandı. Akkaya kardeşler müsabakalar sonunda yaptıkları açıklamada Dara Torres’in bir sözünü hatırlatarak ‘Hayallerinize hiç bir zaman yaş sınırı koymayın. Spora her yaşta devam edebileceğinizi unutmayın. Böylesine önemli bir organizede yer aldığım ve öğrencilerimize spor konusunda örnek olduğum için çok mutluyum’ dediler.