Okullar Kros İl Birinciliği yapıldı

YÜKSEL BASAR

Okullu Yıldızlar ve Gençler Kros il birinciliğinde 95 sporcu ve az sayıda okul mücadele etti. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile yapılmamasına rağmen bu yılki il birinciliğine katılım oldukça düşük oldu.

Kentpark Koşu parkurunda yapılan yarışmalarda Genç erkekler A kategorisinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi, kızlarda Spor Lisesi yıldızlarda ise Necip Fazıl Kısakürek erkekler ve kızlarda takım birinciliğini kazandılar.

Yıldızlar kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek kız ve erkek takımları açık ara birinciliği kazanırken Mecitözü YBO takımı ise ikincilik kupasının sahibi oldu. Genç kızlar A kategorisinde ise Spor Lisesi birinci olurken Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik kupasının sahibi oldu. Genç Erkekler A kategorisinde ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinciliği kazanırken ikinciliği Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi kazandı.

Genç kızlar ve genç erkeklerde takım olarak katılan olmadığı için ferdi olarak yarışan sporculara madalyaları verildi. Yapılan yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

YILDIZ KIZLAR 2000 METRE: 1. Hayrunnisa Aksoycuk (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 2. Begüm Fatmagül Özerdem (Mecitözü YİBO), 3. Feyza Ceren Ardıç (Mustafa Kemal Ortaokulu), 4. İrem Darbaz (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)

YILDIZ ERKEKLER 3000 METRE: 1.Aykut Köstek, 2.Berat Mustafa Özçiftçi, 3. Berat Çınar (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu), 4.Selahattin Köksal (Mecitözü YİBO)

GENÇ KIZLAR A KATEGORİSİ 3000 METRE: 1İlknur Küçükgüler (Çorum Spor Lisesi), 2.Betül Kapulukaya (Mimar Sinan Anadolu Lisesi), 3.Nazife Büşra Aydın ve 4. Sudenaz Koçak (Çorum Spor Lisesi)

GENÇ ERKEKLER A KATEGORİSİ 5000 METRE: 1.Salih Anaç (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 2. İsmail Can Köksal (Çorum Spor Lisesi), 3. Bahri Eves ve 4. Mehmet Yavuz (Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi)

GENÇ KIZLAR B KATEGORİSİ 3000 METRE: 1.Öykü Ilgın Acar, 2.Eylül Kaya, 3.Yeşim Topsakal, 4.Elanur Odabaş (Bahçelievler Anadolu Lisesi)

GENÇ ERKEKLER B KATEGORİSİ 5000 METRE: 1.Mustafa Eren Baran (Bilge Kağan MTA), 2.Egemen Özbay, 3. Efe Erarslankılıç ve 4.Emir Erarslankılıç (Cumhuriyet Anadolu Lisesi).

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takım sıralamasında kürsüye çıkanlara ise kupaları verildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 19:17