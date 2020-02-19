Okullar Wushu’da madalyalar sahiplerini buldu

YÜKSEL BASAR

Okullar arası Wushu İl birinciliği üç gün süre ile Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

13-15 Şubat tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde 187 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde birinci olan sporcular 15-19 Nisan tarihlerinde Sakarya’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.

Yapılan müsabakalar sonunda İlkokul Kızlarda Dumlupınar Ortaokulu 62 puanla birinci Hürriyet İlkokulu 22 puanla ikinci Yumurta İlkokulu 18 puanla üçüncü 19 Mayıs ise 12 puanla dördüncü oldu. Erkeklerde ise Yumurta İlkokulu 56 puanla birinci Hürriyet 42 puanla ikinci 19 Mayıs 28 puanla üçüncü Bekir Aksoy ise 20 puanla dördüncü oldu.

Ortaokulllu Kızlarda Suheybi Rumi İHA 79 puanla birinci Danişment Gazi İHO 44 puanla ikinci 23 Nisan 42 puanla üçüncü Mustafa Kemal ise 31 puanla dördüncü oldu. Erkeklerde ise Mimar Sinan 52 puanla birinci Dumlupınar 22 puanla ikinci 23 Nisan 16 puanla üçüncü Mustafa Kemal ise 15 puanla dördüncü oldu.

Liseli Genç Bayanlarda Buhara Evler Kız Anadolu İHL 174 puanla birinci Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi 38 puanla ikinci Mimar Sinan Anadolu Lisesi 34 puanla üçüncü Şehit Mustafa Solak MTAL 34 puanla dördüncü oldu. Genç erkeklerde ise Mimar Sinan Anadolu Lisesi 26 puanla birinci TOBB OSB MTAL 15 puanla ikinci Cumhuriyet 8 puanla üçüncü Spor Lisesi aynı puanla dördüncü oldu.

Wushu Sanda Ortaokul Yıldız Kızlar’da Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcular: 30 Kilo: Zeynep Asya Karaçam (Suheybi Rumi İHO), 33 kilo: Dilara Kaya (Mimar Sinan Ortaokulu), 36 kilo: İclal Nikbay (Mimar Sinan), 39 kilo: Nazlı Aykaç (Toprak Sanayi), 42 kilo: Belinay Pamuk (Suheybi Rumi), 45 kilo: Elçin Sütlü (Danişment Gazi İHO), 48 kilo: Zehranur Kocamolla (Suheybi Rumi İHO), 52 kilo: Ayşenur Kırcalı (Mimar Sinan), 56 kilo: Hatice Gültekin (Suheybi Rumi), 56 Ayşenur Usta (Danişment Gazi İHO).

Wushu Sanda Ortaokul Yıldız Erkekler’de Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcular: 33 kilo Dumlupınar Ortaokulu’ndan Yavuz Ünsal, 36 kilo Dr. Sadık Ahmet’den Batuhan Yasin Sezek, 39 kilo Mehmet Akif Ersoy’dan Mustafa Koçak, Mimar Sinan Ortaokulu’ndan 42 kiloda Berat Özbay, 45 kiloda İnan Özgün ve 52 kiloda Burak Nurullah Arbuş, 56 kiloda Şehit Osman Aslan İHO’dan Ahmet Emin Tiryaki, +60 kiloda 23 Nisan Ortaokulu’ndan Eymen Çil.

Wushu Sanda Liseli Genç Erkekler B’de Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcular: 45 kiloda İnönü Anadolu Lisesi’nden Harun Uçar, 48 kloda Şehit M. Solak MTAL’den Tolgahan Toygacı, 52 kiloda Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Furkan Tiryaki, 56 kiloda Ş. Emin Güner MTAL’dan Kenan Özçayan, Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden 60 kiloda Yusuf Tahtacı ve 65 kiloda Enes Yılmaz. Genç Erkekler A’da 75 kiloda Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Ademcan Yiğit.

Wushu Sanda Lisesi Genç Kızlar A’da Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcular: Atatürk Anadolu Lisesi’nden 48 kiloda İlayda Eser, 56 kiloda Melisa Kılıç ve +65 kiloda İkbal Demir, Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden 60 kiloda Melisa Nuray Özen.

Wushu Sanda Lisesi Genç Kızlar B’de Türkiye Şampiyonası’na gidecek sporcular: Buharaevler Kız Anadolu İHL’den 42 kiloda Kevser Aydoğan, 45 kiloda İrem Şahin, 60 kiloda Fatmanur Yiğit, 65 kiloda Rabia Gümüş ve +65 kiloda Tuğba Özaydın, 48 kiloda Prof Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İHL’den Cansu Kırcalı, 52 kiloda Spor Lisesi’nden Ayşe Mert, ve 56 kiloda Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Nisanur Eker.