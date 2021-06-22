Ömer Bozan Sakaryaspor’da

HALİL ÖZTÜRK

Ara transfer döneminde Sarıyer’den transfer edilen ve yeni sezon için ayrılık kararı verilen isimlerden Ömer Bozan Sakaryaspor ile anlaştı.

Ligin ara transfer döneminde Sarıyer kulübünden kırmızı siyahlı takıma transfer olan Ömer Bozan ikinci yarıda takıma beklenen katkıyı veremediği için yeni sezonda anlaşmama kararı açıklandı.

Tecnübeli futbolcu hafta sonunda genel kurul heyecanı yaşayan ve bu sezon da şampiyonluk iddialı ile yola çıkacak olan Sakaryaspor ile büyük oranda anlaştı. Ömer Bozan’ın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.