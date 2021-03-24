Ömer ve Eren cezalı

HARUN AKKAYA

Çorum FK, Kahramanmaraşspor maçında üç puan kazandı ancak iki oyuncusunu kaybetti. Kırmızı Siyahlı takımda Ömer Bozan ve Eren Tokat gördükleri kartla cezalı duruma düştüler.

Kırmızı Siyahlı takımda ceza sınırındaki futbolculardan Eren Tokat ve Ömer Bozan Kahramanmaraşspor maçında gördükleri sarı kartla dördüncü kartlarını gördüler ve cezalı duruma düştüler. İki futbolcu önümüzdeki hafta içinde Erzincanspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecekler.

Çorum FK’da cezası nedeni ile bu maçta forma giyemeyen Mikail cezasını tamamladı ve Erzincan maçında forma giyebilecek.