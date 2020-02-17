Önce sevindik sonra üzüldük

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK play-off potasına tutunma ve kötü gidişe son verme adına büyük önem taşıyan maçta Zonguldak Kömürspor önünde ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak çok önemli iki puan kaybetti.

Cumartesi günü Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında yaklaşık 1200 kadar Çorumlu futbol sever ile Zonguldak’tan geler 30 kadar taraftarın izlediği maçta konuk takım ilk dakikadan itibaren önde baskı yaparak Çorum’un top yapmasına izin vermedi. İlk dakikalarda konuk takım daha etkili görülürken maçın 29. ve 33. dakikalarda peş peşe Taha ve Şaban’ın golleri ile kırmızı siyahlı takım 2-0 öne geçti. İlk yarıda rakip kalede fazla pozisyon bulamasada girdiklerini değerlerdirdi.

İkinci yarıda ise konuk takım umutlanmak adına baskılı başladı ve bunun sonucunda da savunma ve kalenin hataları sonucunda bulduğu golle skoru 1-2 yaptı. Sonraki bölümde Çorum FK orta alanda rakibine bir türlü üstünlüğünü kabul ettiremezken hücumda üretmekte zorlandı. Maçın 83. dakikasında Fatih Şerifoğlu’nun ayağından belkide maçı bitirecek pozisyonu bulan kırmızı siyahlı takım bundan yararlanamadı ve dönen topta kalesinde yan toptan yediği golle skor 2-2 oldu ve maçta bu gollerle tamamlandı.

Teknik Direktör Bahri Kaya Pendikspor maçından farklı olarak kalede yine Onur’a forma verirken cezası biten Ertuğrul sağ bekte görev aldı. Forvette ise Fatih’in yerine Şaban’a ilk 11'de görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

29. dakikada sağ kanattan ceza sahası yan çizgisinden kazanılan faul atışında Murathan direk kaleye gönderdi kaleci Sinan tokatladı ceza yayı üzerinde sol kanatta Mert topun gelişine sert vurdu savunmadan seken top altı pas üzerinde savunmadan ileri çıkan Taha yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada Çorum FK ikinci golü buldu. Bu dakikada sol kanattan Muhammed Rıdvan’ın pasında Murathan’ın altıpasa yakın noktaya ortasına iyi yükselen Şaban kafayı vurdu topu direk dibinden ikinci kez Zonguldakspor ağlarına göndererek skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıyı bu iki golle Çorum FK önde tamamladı.

50. dakikada konuk Zonguldak Kömürspor’u umutlandıran gol geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa Talha hamle yapmakta gecikti Onurcan topla çaprazdan ceza sahasına girdi kaleci Onur öne erken çıktığı için açıyı kapatamadı ve bu futbolcunun vuruşunda top köşeden ağlara gidince skor 2-1 oldu.

71. dakikada sol kanıattan Mikail topla hareketlendi rakip savunmayı geçti son çizgiye inmeden yerden ortaya sert çıkardı kaleciyi geçen topa arka direkte Murathan dokunamadı ve tehlike uzaklaştı.

83. dakikada Çorum FK belkide maçı bitirecek pozisyonu buldu. Sağ kanattan Muhammed Çoban topla ileri çıktı altı pasa ortasında Fatih Şerifoğlu altı pasta bom boş durumda kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda dokundu top direk dibinden auta gitti.

85. dakikada Zonguldak Kömürspor beraberlik golün buldu. Sağ kanattan kazandığı korner atışında ön derekte savunmadan seken topa arka direkte Serhat yakın mesafeden kafayı vurdu ve topu köşeden Çorum FK ağlarına göndererek skoru 2-2 yaptı.

90+3. dakikada orta alandan aldığı topla Serhat ceza yayına kadar geldi burdan köşeye gönderdiği top yan direğe çarparak auta gitti.

Maçta karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi.