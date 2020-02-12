Önce toplantı sonra antrenman

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK iki günlük iznin ardından cumartesi günü sahasında oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Pendikspor deplasmanında 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Çorum FK’da iki günlük iznin ardından dün öğlen saatlerinde tesislerde topladılar.

Saat 16’da karla kaplı sahada yapılan haftanın ilk antrenmanına tüm futbolcular katıldılar. Teknik Direktör Bahri Kaya çalışma öncesinde saha içinde futbolcularla bir toplantı yaparak Pendikspor maçını değerlendirdi ve önümüzdeki sekiz günde oynayacakları üç maçın önemine dikkat çekerek futbolculara uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleri ile başlayan haftanın ilk antrenmanı daha sonra gruplar halinde yapılan koşu ile tamamlandı.